 На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо на виїзді переграло Зорю у 18 турі УПЛ
Вчора 18:52 1480
Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці
Сьогодні 12:48 87863
Став відомий найкращий гравець 18 туру УПЛ
Сьогодні 12:10 490
Луческу - найкращий тренер 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 284
Український каратист Талібов виграв срібло на турнірі у Стамбулі
Сьогодні 09:45 244
Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині
Сьогодні 09:29 356
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 08:48 6790
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Сьогодні 01:07 7740
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 23:12 643
Красюк розповів, як розподілиться гонорар у бою Усик - Джойс
Вчора 22:39 2222
Блоги
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 2502
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
Вчора 19:16 2667
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 14185
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 1008
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 12:13 14336
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
Вчора 11:23 3487
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 626
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022 Valeriy Ruchka
13.03.2021 21:12 1140
Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку
Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку Valeriy Ruchka
13.03.2021 19:48 994
На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину
На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину Valeriy Ruchka
13.03.2021 18:18 2484
В Італії вражені журналісткою Шахтаря. ЇЇ порівнюють з місцевою зіркою
В Італії вражені журналісткою Шахтаря. ЇЇ порівнюють з місцевою зіркою Valeriy Ruchka
13.03.2021 11:46 5556
Арбітр помочився собі в штани прямо на полі
Арбітр помочився собі в штани прямо на полі Valeriy Ruchka
13.03.2021 10:52 3358
Організатори представили промо-ролик до чемпіонату Європи в Києві
Організатори представили промо-ролик до чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
12.03.2021 22:08 328
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту Андрій Твердохліб
12.03.2021 20:52 9228
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні Андрій Твердохліб
12.03.2021 18:24 2267
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:09 Футбол Зубков отримав травму стегна 47
14:59 Бокс На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки 103
14:55 Теніс Матч збірних України та Японії відбудеться в Чорноморську 282
14:40 Футбол Один з найкращих бомбардирів УПЛ викликаний до збірної Азербайджану 600
14:30 Футбол У Львові спростували перенесення матчів збірної України 214
14:18 Блог What is zbirna? Відеочелендж з'явився і про національну команду 116
14:15 Футбол Пеле привітав Роналду з абсолютним рекордом за кількістю забитих голів 580
13:59 Футбол Челсі - Атлетіко: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 321
13:47 Футбол Кварцяний: З бразильцями в Шахтарі щось не те 476
13:35 Футбол У Бєсєдіна цікава статистика результативності за Динамо 656
13:13 Футбол Збірна України може не зіграти у Львові стартові матчі відбору на ЧС-2022 296 1
12:59 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:0. Огляд матчу 455
12:48 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці 87863
12:26 Футбол Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле 1136
12:10 Футбол Став відомий найкращий гравець 18 туру УПЛ 490
11:55 Футбол Саутгемптон - Брайтон 1:2. Огляд матчу 492
11:46 Фехтування Українські шаблістки з Харлан залишилися без командної путівки на Олімпіаду 1070
11:31 Блог Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою 1214 1
11:27 Футбол Луческу - найкращий тренер 18 туру УПЛ 284
11:16 Футбол Скрипник пояснив поразку від Динамо 1362
10:59 Футбол Лестер - Шеффілд Юнайтед 5:0. Огляд матчу 675
10:48 Легка атлетика Американська студентка перевершила рекорд сезону Бех-Романчук 2431
10:30 Футбол ФІФА розслідує допінг російських футболістів 928
10:16 Хокей Оттава у матчі з 7 голами оібграла Торонто, Айлендерс в серії булітів дотиснули Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 154
09:59 Футбол Мілан - Наполі 0:1. Огляд матчу 954

На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки

Сьогодні 14:59 103 0
Олександр Красюк впевнений, що на шоу К2 21 березня будуть розкуплені всі квитки
На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки

Джерело - Чемпiон.

21 березня К2 Promotions проводить в броварському Терміналі боксерське шоу, головним боєм якого буде поєдинок Дениса Берінчика з Хосе Санчесом за титул WBO International.

"21 березня ми повертаємось до Терміналу в Броварах, — розповів Максиму Розенку промоутер Дениса Берінчика Олександр Красюк. —  Саме ми понад 10 років тому першими протестували цей майданчик для проведення такого роду подій. Тоді ми шукали альтернативу Палацу спорту, який дещо застарів як морально, так і технічно. Відсутність конкуренції на ринку міста Києва позитивно не впливає на розвиток цієї спортивної споруди. Тож у пошуках альтернативи ми вирушили до Броварів. Дуже непогана функціональність арени та гарне ставлення зі сторони менеджменту вплинули на наше рішення. Термінал вміщує 3500-4000 місць в залежності від розставлення. Зараз, коли існують обмеження через пандемію, ми все одно можемо вмістити чимало фанів боксу. Минулого разу було продано всі квитки. Впевнений, що цього разу знову буде sold out, адже доступних місць через обмеження значно менше", - сказав Красюк.

Читайте також: Олександр Красюк: Радіти буду, коли Усик переможе Джошуа

 

Коментарі ()