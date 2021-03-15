На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки

21 березня К2 Promotions проводить в броварському Терміналі боксерське шоу, головним боєм якого буде поєдинок Дениса Берінчика з Хосе Санчесом за титул WBO International.

"21 березня ми повертаємось до Терміналу в Броварах, — розповів Максиму Розенку промоутер Дениса Берінчика Олександр Красюк. — Саме ми понад 10 років тому першими протестували цей майданчик для проведення такого роду подій. Тоді ми шукали альтернативу Палацу спорту, який дещо застарів як морально, так і технічно. Відсутність конкуренції на ринку міста Києва позитивно не впливає на розвиток цієї спортивної споруди. Тож у пошуках альтернативи ми вирушили до Броварів. Дуже непогана функціональність арени та гарне ставлення зі сторони менеджменту вплинули на наше рішення. Термінал вміщує 3500-4000 місць в залежності від розставлення. Зараз, коли існують обмеження через пандемію, ми все одно можемо вмістити чимало фанів боксу. Минулого разу було продано всі квитки. Впевнений, що цього разу знову буде sold out, адже доступних місць через обмеження значно менше", - сказав Красюк.