Олександр Красюк: Радіти буду, коли Усик переможе Джошуа

Промоутер Олександра пояснив, чому в організації бою Усик - Джойс виникла пауза

Джерело - Чемпіон.

В ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону Олександр Красюк розповів про найближче боксерське шоу К2, перспективи Дениса Берінчика, співпрацю з Megogo, промоутерські ризики та ситуацію з боем Усик - Джойс.

— Пане Олександру, скільки Берінчику ще потрібно провести переможних боїв, щоб боксувати за чемпіонський титул WBO?

— На мою думку, Денис вже зробив достатньо, аби претендувати на чемпіонський титул. Однак, об'єктивні обставини є такими, що після поразки Ломаченка всі титули цієї ваги зконцентрувались в руках однієї особи (Красюк має на увазі абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса, який восени минулого року переміг українця Василя Ломаченка - прим. М.Р.). І з цим не можна не рахуватись. Наразі офіційним претендентом за версією IBF є Камбосос. Він же є і першим номером рейтингу WBO. Теофімо Лопес - супер чемпіон WBO, тому має право на обов'язковий захист раз на 18 місяців (на відміну від 12 місяців звичайного чемпіона). Берінчик має кілька варіантів. Перший: чекати свого призначення офіційним претендентом на Лопеса (це може розтягнутися на рік або більше) і займатись своїми справами до того часу. Другий: проводити поєдинки проти суперників, що входять до рейтингів WBO, і тим самим ще раз засвідчити своє право на офіційного претендента. Денис, звичайно ж, вибрав другий варіант.

— Скільки в цей раз потенційних суперників Берінчику вам пропонував матчмейкер?

— Отримавши пропозицію провести бій проти 15-го номеру рейтингу WBO, навіть час на роздуми не брали. Одразу ж погодились.

— Хто, до речі, в останні роки підбирає суперників для шоу К2? Форс-мажори часто виникають, коли доводиться міняти опонентів по декілька раз?

— Ми вже кілька років співпрацюємо з Владом Єлісєєвим. І як з матчмейкером, і як з промоутером TBG. Задоволені нашим співробітництвом. Щодо форс-мажорів - то вони трапляються кожного шоу. Але ефективно знаходити швидкі рішення - це і є кваліфікація спеціаліста.

— Берінчик вже привчив боксерських фанів до своїх колоритних виходив у ринг. Іноді вони навіть більш яскраві, ніж бої Дениса. Вже відомо, чим українець буде дивувати фанів та телеглядачів в цей раз?

— Виходи в ринг - це дійсно візитна картка Дениса. І цей раз не стане винятком. Взагалі таку практику було запроваджено у партнерстві з нашим бетинговим спонсором Фавбет. За їх безпосередньої участі і відбувається художня постановка номерів. Тож чекаємо на яскравий вихід Берінчика 21 березня в Терміналі.

— Декілька років тому Берінчик брав участь у популярному телепроекті "Танці з зірками”. На вашу думку, ці зйомки надавали Денису можливість збільшити свою базу фанів та, відповідно, дати приріст продажів квитків на його бої. К2 відчула позитивну динамику по обом цим напрямкам за підсумками виходу телешоу?

— Практику участі у телешоу не ми винайшли. Це вже давно стало повсякденною роботою на Заході. Учасниками “Танців” були Флойд Мейвейзер, Лайла Алі, Віктор Ортіз і навіть Евандер Холіфілд та Шугар Лей Леонард.

— Чим цікавий андеркард боксерського шоу 21 березня?

— Перед Берінчиком буде кілька надзвичайно цікавих поєдинків. Василь Чеботар битиметься проти непереможного Йоана Ліке із Німеччини. Хасан Байсангуров проведе поєдинок проти так само непереможного Андрія Шеметова. І ще одно принципове протистояння відбувається між Данилом Капланом та Янісом Куриленко. Нагадаю, що Куриленко програв минулий поєдинок Чеботарю, однак не всі прихильники боксу однозначно сприйняли це рішення. Тому товариш і побратим Василя спробує довести, що програш Куриленка не був випадковістю.

— Хто буде з почесних гостей на цьому шоу? Віталія та Володимира Кличків варто чекати?

— Віталія та Володимира ми завжди чекаємо! І коли в них випадає нагода, вони обов'язково відвідують наші шоу. Усик часто підтримує Берінчика, його теж запросимо. Ну і звичайно ж багато інших селебріті прийдуть повболівати за Дениса та інших боксерів.

— Боксерське шоу 21 березня К2 буде проводити в броварському Терміналі. Чому, наприклад, не в AKKO International, де проводили останнє шоу минулого року? Яка різниця у вартості оренди та кількості глядацьких місць між ціми локаціями?

— Так, 21 березня ми повертаємось до Терміналу в Броварах. До речі, саме ми понад 10 років тому першими протестували цей майданчик для проведення такого роду подій. Тоді ми шукали альтернативу Палацу спорту, який дещо застарів як морально, так і технічно. Відсутність конкуренції на ринку міста Києва позитивно не впливає на розвиток цієї спортивної споруди. Тож у пошуках альтернативи ми вирушили до Броварів. Дуже непогана функціональність арени та гарне ставлення зі сторони менеджменту вплинули на наше рішення. Термінал вміщує 3500-4000 місць в залежності від розстановки. Зараз, коли існують обмеження через пандемію, ми все одно можемо вмістити чимало фанів боксу. Минулого разу було продано всі квитки. Впевнений, що цього разу знову буде sold out, адже доступних місць через обмеження значно менше.

— Минулого року К2 підписала ексклюзивний багаторічний контракт з Megogo.Телепартнер задоволений рейтингами останнього грудневого шоу К2, де головним боєм вечора був поєдинок Дмитра Митрофанова?

— Задоволений партнер - це головний принцип роботи в нашій компанії. Megogo розпочали формувати спортивний напрям у своїй панелі два роки тому. Бокс зайняв там одне з найважливіших місць. Наша співпраця розрахована на тривалий термін. Кожна зі сторін докладатиме максимум зусиль аби виправдати сподівання партнерів. На сьогодні бокс є стратегічним напрямком розвитку спортивного контенту на Мegogo. Тому всі задоволені, але перед нами складні виклики і ми прагнемо розвитку!

— У фінансовому еквіваленті контракт з Megogo більш цікавий, ніж був з Інтером, з яким К2 співпрацювало протягом 12 років?

— Мegogo - це не телеканал. Це цифровий сервіс доступу до контенту, серед якого є і телеканали, і фільми, і документальні стрічки, і аудіокниги, і мультфільми, і продукти власного виробництва. Бокс в Америці та Британіі перейшов саме на такий формат “мовлення”. Американська компанія Top Rank співпрацює з ESPN, Matchroom з DAZN та Sky Sports, Queensberry з BT Sport. І відтепер K2 з Megogo. Наша співпраця - це крок у майбутнє. Це капітальне розширення інструментів спілкування зі споживачем. Тому гроші тут не відіграють головну роль. За цей короткий період співпраці ми вже отримали підтвердження правильності свого рішення. А телеканал “Інтер” - це довгий час наш надійний партнер, якому ми безмежно вдячні за 12 років плідної співпраці.

— В останній час в українському професійному боксі помітив цікаву тенденцію. Грошей на цьому ринку більше не стає, але з’являються нові промоутерські компанії. TBG, ULions BP, Champion BP. Чим це можна пояснити? К2 задала певний тренд і зараз бізнесмени охоче вкладають гроші в цей сегмент бізнесу?

— На мою думку, головним чинником і рушійною силою для створення нових промоутерських компаній є досить поверхове знайомство з індустрією. Багато людей надихаються “телевізійною картинкою” і емоційною складовою. Однак, часто трапляється, що сентименталізм і відсутність професіоналізму відіграють злий жарт із інвесторами. І через час і певну суму витрачених коштів змушують прагматично дивитись на бокс як на бізнес. Я наголошую, що саме професіоналізм є критичним чинником у цій сфері. Тому пророкую, що виживуть на ринку лише ті компанії, які мають професіоналів у своєму складі чи схильні до об'єднання зусиль із професіоналами для спільного вирішення складних завдань ринку.

— Розмовляв зі знайомим українцем, у якого є успішний бізнес в США. Він зізнався, що спробував промоутувати українських боксерів за океаном, у підсумку отримав збитки близько 700 тисяч доларів. Це типова ситуація для світового професійного бокса? Тут можна провести аналогії з кіноіндустрією - успішний кінопроект межує з 20 провальними?

— Я не є фахівцем із кіноіндустрії, однак у боксі вже майже 16 років. Це бізнес, який пов'язаний із інвестуванням у дуже високо ризиковий актив - у людину, у спортсмена. На початку кар'єри промоутер бере маловідомого атлета, талановитого, але недосвідченого, і протягом 3-5 років будує йому кар'єру професійного боксера. Промоутер інвестує: А) гроші Б) час В) свої напрацювання та контакти Г) свої таланти та вміння. Інвестує все це промоутер у актив, який йому фактично не належить, навіть частково. Єдине, що може гарантувати промоутеру зв'язок із активом - це контракт. І щойно контракт добігає кінця, “актив” може собі спокійно забрати із собою усю “додану вартість” (говорячи термінами бізнесу) і віднести її іншому промоутеру чи започаткувати свою власну промоутерську компанію. Тобто, професійний бокс - це високо ризиковий вид діяльності, і далеко не кожен успішний бізнесмен погодиться на таку норму ризику через відносно незначні норми потенційного прибутку.

— Нещодавно на світовий ринок голосно зайшла компанія Triller, яка виграли торги на організацію бою Теофімо Лопес з Джорджем Комбобосом з астрономічною цифрою в 6 мільйонів доларів. Яка, на вашу думку, реальна вартість цього бою? Triller робить спроби голосно зайти на ринок світового професійного боксу?

— Реальна вартість продукту - це стільки, скільки за нього готовий заплатити ринок. Відбулись торги - зафіксовано суму. От вам і реальна вартість .6 мільйонів доларів - це лише бюджет гонорарів головного поєдинку. Ще близько 1,5-2 доведеться витратити на андеркард, маркетинг та технічну складову. Вийде 7,5-8 млн доларів. Чи здатні будуть Thrilla зібрати такі кошти з ринку, покаже час. Можливо, це просто інвестиція у завоювання долі ринку. Головне питання, як довго компанія буде готова інвестувати і завойовувати долі ринку і якою сумою обмежений бюджет таких інвестицій. Наскільки мені відомо із американських ЗМІ, репер Снуп Дог має стосунок до цієї організації. Подивимось, як надовго вистачить терпіння і коштів. Колись 50 cent вже приходив на цей ринок із SMS Promotions (після розпаду The Money Team та розділення із Флойдом Мейвейзером), Jay Z і досі має стосунок до Roc Nation. Можливо ця тема популярна серед американських репперів як свого часу в Україні був популярний футбол серед успішних бізнесменів.

— Промоутер Лопеса Боб Арум зрадів пропозиції Triller, тому що вона дозволила заробити його компанії Top Rank 800 тисяч доларів (20 відсотків від гонорара Теофімо). При умовних торгах на організацію бою Усик - Джойс будете радіти, якщо Triller виграє аукціон зі схожої цифрою?

— Радіти я буду, коли ми виграємо торги на організацію поєдинку Джойс - Усик! А ще більше радітиму, коли WBO санкціонує поєдинок Джошуа - Усик (який би мали вже давно санкціонувати) і Олександр переможе Ентоні.

— Екс-адвокат Усика Микола Ковальчук оцінив ринкову вартість бою Усик -Джойс в 3-4 мільйони євро. Погоджуєтесь з цією оцінкою?

— Ринкова вартість - це скільки ринок готовий за цей бій викласти. Якшо розраховувати потенційні надходження від проведення такого поєдинку в Британіі - то близько 3,5-4 млн доларів можна було б виручити від продажів PPV, ТВ прав, квитків і реклами.

— Наступний бій Усика варто очікувати в травні-червні? Чи це може бути осінь?

— Точно не осінь. Однак, більше сказати досить складно на сьогодні. Поясню чому. Бій Джошуа - Фьюрі досі не оголошено. Без його оголошення не існує юридичних підстав оголошувати поєдинок Джойс - Усик за тимчасового чемпіона. А у випадку, якщо сторони Джошуа та Фьюрі так і не дійдуть згоди, WBO буде змушено оголосити бій Джошуа - Усик. Тому мусимо чекати, доки складуться всі пазли.

— Усик став поки що єдиним боксером К2, який має стабільний попит на зовнішніх ринках - завдяки суперникам, передусім, у Великобританії. А чи були у вас думки взяти перспективного британця або американця і відразу просувати їх на ринках Англії та США, де платоспроможність боксерських фанів на декілька порядків вища, ніж в Україні?

— Наша мета - розбудова професійного боксу саме в нашій державі. Ми вже дуже багато чого зробили. Однак, ще більше залишилось зробити.

Максим Розенко, Чемпіон