Лопес - президенту Top Rank: Вітаю, ти втратив свого найкращого бійця

Відбулися торги щодо права визначення організатора поєдинку абсолютного чемпіона в легкій вазі американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) і обов'язкового претендента за лінією IBF австралійця Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Лопес прокоментував цю ситуацію.

"So congratulations ... You lost your best fighter from your stable.”



A growing rift with Top Rank pushed @TeofimoLopez to Triller and inspired the top boxer to lead the charge for the next generation. pic.twitter.com/TnNUZSiC45