Лопес - президенту Top Rank: Вітаю, ти втратив свого найкращого бійця

Відбулися торги щодо права визначення організатора поєдинку абсолютного чемпіона в легкій вазі американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) і обов'язкового претендента за лінією IBF австралійця Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Лопес прокоментував цю ситуацію.

"Лайно, це дійсно так. Відносини, які у мене були з Top Rank і, більш того, з ESPN ... Нічого більше з Top Rank. Тодд Дю Беф (президент Top Rank - ред.) - чоловік, він же знає, що робить, вірно? Честь і слава йому за хорошу роботу зі своїми боксерами. Вітаю, Тодд Дю Беф, ти тільки що втратив свого найкращого бійця", - сказав Лопес.