Арум готовий продати контракт Лопеса після поразки в торгах

Глава компанії Top Rank Боб Арум після поразки на промоутерських торгах щодо поєдинку між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом і обов'язковим претендентом за версією IBF австралійцем Джорджем Камбососом готовий продати контракт американця.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми збиралися заплатити стільки, скільки коштував бій. На нашу думку, цей поєдинок коштує $ 2 мільйони, але ми навіть зробили трохи вище ставку. Можу сказати, що я задоволений тим, як повелася компанія Triller. Сподіваюся, у них вийде все організувати, але ми вже заробили багато грошей. За п'ять хвилин ми отримали 800 тис. доларів, це не погані гроші.

Думаю, такий поворот подій влаштовує всі сторони, тому що поєдинок між Лопесом та Кабососом не можна назвати грандіозною подією. Це не бій між Вальдесом і Берчельтом. Це бійка між хлопцем, який щойно переміг Василя Ломаченка і бійцем середнього рівня. Якби це були торги за право організувати бій між Теофімо Лопесом і Раяном Гарсією, то наша ставка була б зовсім іншою. Triller витрачає шалені гроші, тому що їм потрібна реклама. У них інший принцип роботи.

Припустимо Лопес виграє цей бій і ви думаєте, що після того, як повернеться до нас, він захоче працювати за колишні гроші, звичайно немає. Ви не можете платити то, чого у вас немає. Так що Лопес або погоджується на наші умови, або ні. У Теофімо укладений довгостроковий контракт з нами. За його боїв будуть вестися постійно переговори. Можливо, Triller настільки задоволений Лопесом, що дасть нам велику суму і викупить контракт з Теофімо. Це було б нормальним вирішенням питання", - сказав Арум.