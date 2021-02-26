Арум та Гірн програли торги

Відбулися торги щодо права визначення організатора поєдинку абсолютного чемпіона в легкій вазі американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) і обов'язкового претендента за лінією IBF австралійця Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Про це повідомляє ESPN.

У торгах несподівано перемогла компанія Triller Fight Club зі ставкою 6 018 000 доларів, що значно більше конкурентів - 3 506 000 доларів від Matchroom Едді Гірна і DAZN і 2 315 000 доларів від промоутера Лопеса Top Rank / ESPN.

Відповідно до правил організації, призовий фонд буде розділений у співвідношенні 65/35 на користь чемпіона. Таким чином, Лопесу належить 3 911 000 доларів, а Камбососу - 2 106 300 доларів.

Раніше, Берінчик планує провести бій проти Лопеса.