Стівенсон назвав боксера, який би міг перемогти Альвареса

Здобути перемогу над Саулом Альваресом міг би Андре Ворд, який у 2017 році завершив кар'єру.

Про це заявив боксер Шакур Стівенсон.

"Не можу нічого поганого сказати про Канело. Він піднімається в вазі і перемагає, спускається і теж перемагає. Він володіє відмінними навичками. Йдеться про найкращого оборонного боксера у світі. Думаю, що крім мене, Канело - найкращий в цьому плані.

Його може перемогти тільки абсолютно інший особливий боксер. Якби виступав Андре Уорд, то я міг би сказати, що Андре переможе його", - сказав Стівенсон.