Стівенсон: Я хочу провести бій з Ломаченком

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер.

"Я повністю відкритий для цієї зустрічі. Власне кажучи, він той, з ким я дійсно хочу провести з ним бій, адже багато хто говорить, що Ломаченко був занадто маленьким для Теофімо, а легка вага виявилася надто великим стрибком для нього.

Це поєдинок, якого я дійсно хочу. Моє завдання - показати всім, що я можу побити Ломаченко так само як і Теофімо Лопес. Та ще й у другій напівлегкій дивізіоні - комфортною для нього ваговій категорії", - заявив Стівенсон.