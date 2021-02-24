 Стівенсон: Я хочу провести бій з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:48 71
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 1953
Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:14 1174
Лаціо - Баварія 1:4: огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:09 888
Баварія розгромила Лаціо, Челсі обіграло Атлетіко в 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1211
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Вчора 19:20 7373
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Вчора 18:41 6086
Визначилась можлива дата повернення Усика на ринг
Вчора 17:30 8107 4
У Харкові анонсували відродження Металіста
Вчора 17:13 2212
Русин перейшов у Легію
Вчора 16:55 1184
Блоги
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 615
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 6079
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 3106
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 1654
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 1003
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:55 Баскетбол Дніпро розірве контракт з Джетером 15
09:51 Футбол Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція 1953
09:48 Футбол Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 71
09:40 Футбол Фіорентина запропонувала Саррі трирічний контракт 135
09:24 Бокс Стівенсон: Я хочу провести бій з Ломаченком 304
09:09 Хокей Піттсбург здолав Вашингтон, Детройт програв Нашвіллу. Результати матчів НХЛ 296
08:55 Баскетбол Вашингтон без Леня програв Кліпперсу. Результати матчів НБА 272
08:40 Футбол Лідс - Саутгемптон 3:0. Огляд матчу 344
08:24 Футбол УПЛ затвердила дати і час початку матчів 17-го туру чемпіонату 349
08:08 Футбол Франков: Якого з суперників по Євро моделює Бахрейн? 825
06:10 ММА Колишній українець Олійник виключений з рейтингу UFC 3215
05:07 Пряма трансляція Аталанта - Реал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1172
02:19 Навколо спорту Топ 6 бесплатных приложений, которые помогут правильно питаться 322
02:14 Футбол Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1174
02:09 Футбол Лаціо - Баварія 1:4: огляд матчу Ліги чемпіонів 888
00:07 Пряма трансляція Боруссія М - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 909
23 Лютого 2021
23:53 Футбол Баварія розгромила Лаціо, Челсі обіграло Атлетіко в 1/8 Ліги чемпіонів 1211
23:52 Футбол Лаціо - Баварія 1:4: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 3584
23:35 Футбол Левандовський - у ТОП-3 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів 2028
23:33 Футбол Атлетіко - Челсі 0:1: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 2536
23:15 Гольф Відомий гольфіст Тайгер Вудс потрапив у серйозну аварію 2220
22:58 Футбол У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги 1986
22:46 Футбол Ярославський буде відроджувати Металіст на базі Метала 2564
22:30 Футбол Реал знайшов заміну Луніну 3073
22:12 Футбол Маліновський у заявці Аталанти на матч з Реалом 2117

Стівенсон: Я хочу провести бій з Ломаченком

Сьогодні 09:24 304 0
Боксер хоче, щоб українець спустився в другій напівлегкій дивізіон
Стівенсон: Я хочу провести бій з Ломаченком
#Стівенсон, #Ломаченко

Джерело - Fighthype.

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер.

"Я повністю відкритий для цієї зустрічі. Власне кажучи, він той, з ким я дійсно хочу провести з ним бій, адже багато хто говорить, що Ломаченко був занадто маленьким для Теофімо, а легка вага виявилася надто великим стрибком для нього.

Це поєдинок, якого я дійсно хочу. Моє завдання - показати всім, що я можу побити Ломаченко так само як і Теофімо Лопес. Та ще й у другій напівлегкій дивізіоні - комфортною для нього ваговій категорії", - заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 17 жовтня, українець поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Раніше Стівенсон пообіцяв побити Ломаченка впевненіше, ніж це зробив Лопес.

Коментарі ()