Вайлдер: Хочу повернутися на ринг та зачистити суперважкий дивізіон

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер бажає провести серію боїв проти лідерів свого дивізіону.

Про це заявив сам боксер.

"Я хочу зустрітися з боксерами, з якими ще виходив в ринг. У моєму списку все топові бійці дивізіону. Я знаю, що трохи тупо не називати імена, але якщо ти вважаєш себе кращим в хевівейті, то я говорю про тебе.

Джошуа і Руїс? Так можливо. Це може бути будь-який топовий боксер, з яким я ще не зустрічався. Моя мета - швидше отримати наступний бій. Я хочу повернутися в ринг і зачистити надважкий дивізіон", - зазначив Вайлдер.