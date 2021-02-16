Вайлдер: Хочу повернутися на ринг та зачистити суперважкий дивізіон

Джерело - The Sun.
Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер бажає провести серію боїв проти лідерів свого дивізіону.
Про це заявив сам боксер.
"Я хочу зустрітися з боксерами, з якими ще виходив в ринг. У моєму списку все топові бійці дивізіону. Я знаю, що трохи тупо не називати імена, але якщо ти вважаєш себе кращим в хевівейті, то я говорю про тебе.
Джошуа і Руїс? Так можливо. Це може бути будь-який топовий боксер, з яким я ще не зустрічався. Моя мета - швидше отримати наступний бій. Я хочу повернутися в ринг і зачистити надважкий дивізіон", - зазначив Вайлдер.
У своєму останньому бою в лютому 2020 американець програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі і втратив пояс WBC.
Раніше, Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі.
Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.