Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі

Деонтей Вайлдер прокоментував слова свого колишнього тренера

Американський боксер Деонтей Вайлдер звинуватив свого колишнього тренера Марка Бреланда в тому, що він його отруїв перед поєдинком із британцем Тайсоном Ф'юрі

Про це розповів сам боксер.