Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі

Джерело - espreso.tv.
Американський боксер Деонтей Вайлдер звинуватив свого колишнього тренера Марка Бреланда в тому, що він його отруїв перед поєдинком із британцем Тайсоном Ф'юрі
Про це розповів сам боксер.
"Іноді це робить не ворог, а покидьок, який прямо тут. Це через те, де я перебуваю в житті, а твоя кар'єра була короткою? Тоді в цьому є сенс. Він заздрив мені. Зараз все це виходить назовні. Тобі не зламати короля. Король знає, як повернутися і продовжити правити. Тому що люди чекають цього.
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Ти хочеш порушити мовчання в розмові з британськими ЗМІ: Хто отруїв воду?. Ні, ти зробив це лайно. Чи це кінець моєї кар'єри? Це лише початок величі, але для тебе – кінець", - переконаний Вайлдер.