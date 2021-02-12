Гірн: Хочу побачити повернення Вайлдера та Руїса

Джерело - Boxing News 24.
Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн хоче побачити повернення в ринг двох колишніх чемпіонів світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера та Енді Руїса.
Про це заявив сам промоутер.
"Давайте подивимося, як Вайлдер повернеться в ринг. Де Енді Руїс? Мені він подобається. Я вважаю, що він хороший і видовищний боксер. Вайлдер теж видає видовищні поєдинки.
У суперважкій вазі проходять найбільші бої. Один з наймасштабніших поєдинків в історії хевівейту знаходиться в розробці - Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі, але подивімось на інші бої.
Влаштовуймо топові поєдинки. Я дійсно хочу побачити повернення Вайлдера. Це буде круто для боксу, як і повернення Енді Руїса", - зазначив Гірн.
Раніше, Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі.