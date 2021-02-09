Фроч: Не впевнений, що Джошуа хоче боксувати з Ф'юрі

Британець заявив, що Ей Джей говорить тільки те, чого від нього чекають

Джерело - iFL TV.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа перед боєм з володарем титулів WBC Тайсоном Ф'юрі говорить тільки те, чого від нього чекають.

Про це заявив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч.

"Джошуа говорить тільки те, чого від нього чекають. Особисто я не впевнений, що Ентоні хоче боксувати з Ф'юрі. Хоча потрібно визнати, що останнім часом він почав говорити про бій трохи частіше. Це вже добре. Я впевнений, що його промоутери - Едді Гірн і інші, будуть питати: "Послухай, Ей Джей, в цей раз все дійсно відбудеться?" Зараз вони знаходяться на вершині, тому що цей поєдинок можна влаштувати десь в особливому місці у світі", - заявив Фроч.

Нагадаємо, що 12 грудня Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Джошуа і Ф'юрі ще не вирішили, чиє ім'я буде стояти першим на постері.