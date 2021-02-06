Джошуа і Ф'юрі ще не вирішили, чиє ім'я буде стояти першим на постері

Під час організації будь-якого об'єднавчого бою це питання завжди викликає серйозну дискусію

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) володіє більш гучним ім'ям на світовому ринку.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Це все ще залишається предметом дискусії. Припускаю, що ми будемо обговорювати - чиє ім'я буде першим на постері, хто вийде першим в ринг, і хто буде першим зважуватися. Жарти в сторону, це не одна з тих речей, яку можна вирішити телефонним дзвінком", - заявив промоутер.

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"Як на мене, Ентоні володіє більш гучним ім'ям на світовому ринку. Але ми не зацікавлені вести запеклі дебати і ризикувати поєдинком заради подібних речей. Під час організації будь-якого об'єднавчого бою це питання завжди викликає серйозну дискусію", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Джошуа та Ф’юрі отримають космічні гонорари за бій.