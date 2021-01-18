Гірн: Ф'юрі повинен заплатити Вайлдеру, щоб прийняти поєдинки з Джошуа

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі повинен буде заплатити компенсацію Деонтею Вайлдеру за майбутній реванш з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я не можу говорити від імені Тайсона. Але якщо взяти до уваги все те, про що писала преса, то складається враження, що Вайлдеру не світить бій з ним. Особливо після того, як Деонтей образив Тайсона, звинувативши його в шахрайстві.

Це дуже дивна і заплутана ситуація. Напевно, навіть більш дивна, ніж весь 2020 рік. Але все ж є контракт і якщо в ньому дійсно прописаний їх третій бій, то Ф'юрі доведеться заплатити компенсацію Вайлдеру, щоб прийняти поєдинки з Джошуа", - зазначив Гірн.