 Вайлдер може провести наступний бій з колишнім чемпіоном світу | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер може провести наступний бій з колишнім чемпіоном світу

Сьогодні 16:40 696 0
Деонтей незабаром може повернутися на ринг
Вайлдер може провести наступний бій з колишнім чемпіоном світу
#Вайлдер, #Мартін

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу за версією WBC американський суперваговик Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) може повернутися на ринг поєдинком з іншим ексчемпіоном світу з США Чарльзом Мартіном (28-2-1, 25 КО).

Про це повідомляє RingPolska.

Останній раз Вайлдер боксував у лютому 2020 року, коли програв достроково Тайсону Ф'юрі.

В андеркарді того бою колишній чемпіон IBF Чарльз Мартін переміг Джеральда Вашингтона і теж більше не виходив на ринг.

Раніше повідомлялося, що Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.

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