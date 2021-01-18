Вайлдер може провести наступний бій з колишнім чемпіоном світу

Деонтей незабаром може повернутися на ринг

Колишній чемпіон світу за версією WBC американський суперваговик Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) може повернутися на ринг поєдинком з іншим ексчемпіоном світу з США Чарльзом Мартіном (28-2-1, 25 КО).

Про це повідомляє RingPolska.

Останній раз Вайлдер боксував у лютому 2020 року, коли програв достроково Тайсону Ф'юрі.

В андеркарді того бою колишній чемпіон IBF Чарльз Мартін переміг Джеральда Вашингтона і теж більше не виходив на ринг.

Раніше повідомлялося, що Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.