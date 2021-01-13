Лопес: Раніше Ломаченко був королем легкої ваги, але тепер я найкращий

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) здобув дуже важливу перемогу над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це заявив сам американець.

Ломаченко не був прохідним суперником. Звичайно, він один з найбільш титулованих бійців цієї епохи. Щоб побити такого бійця, як він, необхідно багато навичок і боксерського IQ.

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Багато людей не знають, хто є королем легкого дивізіону. Але ми всі знаємо, хто був лідером дивізіону раніше. Це Ломаченко. Він перемагав бійців, яких повинен був перемагати, збирав потрібні пояси. Це призвело до нашого поєдинку, де я показав, на що здатний з таким суперником, як він.

Зараз питання, хто буде наступним. Багато хто намагається дискредитувати чемпіона або поставити під сумнів його досягнення. Я буду тиснути на цих хлопців і всім дам знати, що в цьому році все буде так само, нічого не зміниться", - сказав Лопес.