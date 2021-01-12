Лопес: Топові боксери легкої ваги бояться Ломаченка

Джерело - Sky Sports Boxing.
Раян Гарсія та Джервонта Девіс виключили українця Василя Ломаченка зі списку своїх суперників.
Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.
"Я впевнений, що інші бійці в легкій вазі не захочуть битися з Ломаченко, вони бояться його. Вони продовжують бояться Ломаченка і далі, і на це є причина.
Вони були дуже щасливі, коли Теофімо побив Ломаченка, адже вони тепер можуть думати про інші речі. Я маю на увазі і Раяна Гарсію, і Джервонту Девіса, і інших хлопців. Зараз вони виключили Ломаченка зі свого списку", - сказав Лопес.
Раніше, Top Rank відправить Хейні контракт на бій з Лопесом.