Лопес: Топові боксери легкої ваги бояться Ломаченка

Раян Гарсія та Джервонта Девіс виключили українця Василя Ломаченка зі списку своїх суперників.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Я впевнений, що інші бійці в легкій вазі не захочуть битися з Ломаченко, вони бояться його. Вони продовжують бояться Ломаченка і далі, і на це є причина.

Вони були дуже щасливі, коли Теофімо побив Ломаченка, адже вони тепер можуть думати про інші речі. Я маю на увазі і Раяна Гарсію, і Джервонту Девіса, і інших хлопців. Зараз вони виключили Ломаченка зі свого списку", - сказав Лопес.