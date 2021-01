Белью: Гарсія став чоловіком

У головному бою на American Airlines Arena американець Раян Гарсія (21-0, 18 KO) проявив характер і переміг британця Люка Кемпбелла (20-4, 16 KO).

Про це заявив ексбоксер Тоні Белью.

Tonight Ryan Garcia went from boy to man!! Getting off the floor like he did and attacking the man who put him there let’s you know that he has serious bollocks and knows no quit! Luke was blinded and didn’t see it that’s why that body shot has done that to him! #GarciaCampbell