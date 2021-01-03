Белью: Гарсія став чоловіком

Джерело - Чемпіон.
У головному бою на American Airlines Arena американець Раян Гарсія (21-0, 18 KO) проявив характер і переміг британця Люка Кемпбелла (20-4, 16 KO).
Про це заявив ексбоксер Тоні Белью.
"Сьогодні ввечері Раян Гарсія перейшов від хлопчика до чоловіка! Піднявшись з канвасу, він почав агресивно атакувати Кемпбелла. Британець не знав, що протиставити. Люк був засліплений і не бачив вирішального удару, який потрапив йому в печінку!", - сказав Белью.
Tonight Ryan Garcia went from boy to man!! Getting off the floor like he did and attacking the man who put him there let’s you know that he has serious bollocks and knows no quit! Luke was blinded and didn’t see it that’s why that body shot has done that to him! #GarciaCampbell— Tony Bellew (@TonyBellew) January 3, 2021
Нагадаємо, Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC.