Белью: Гарсія став чоловіком

У головному бою на American Airlines Arena американець Раян Гарсія (21-0, 18 KO) проявив характер і переміг британця Люка Кемпбелла (20-4, 16 KO).

Про це заявив ексбоксер Тоні Белью.

"Сьогодні ввечері Раян Гарсія перейшов від хлопчика до чоловіка! Піднявшись з канвасу, він почав агресивно атакувати Кемпбелла. Британець не знав, що протиставити. Люк був засліплений і не бачив вирішального удару, який потрапив йому в печінку!", - сказав Белью.