Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC

Джерело - Чемпіон.

Американський проспект Райан Гарсія (21-0-0, 18 KO) переміг британця Люка Кемпбелла (20-4-0, 16 KO) технічним нокаутом в 7 раунді та завоював титул тимчасового чемпіона WBC у легкій вазі.

Початок поєдинку пройшов за відчутної переваги американця, але в 2 раунді британець спіймав свого опонента лівим боковим і відправив того в нокдаун. Нокдаун не вплинув на подальший перебіг подій - Гарсія діяв агресивніше, постійно рвав дистанцію та проводив різноманітні комбінації, Кепмбелл же діяв від захисту, переважно викадаючи джеб і лівий боковий. У 5 раунді американець викинув потужний удар разом із гонгом, який і врятував британського боксера від неприємностей.

Розв'язка наступила в 7 раунді, який Гарсія розпочав із потужних атак, але Кемпбелл вистояв та, здавалося, зміг трохи збити темп свого суперника, проте американцю вдався потужний удар по печінці, після якого Кемпбелл не зміг продовжити поєдинок.