Теофімо Лопес п'ятий у рейтингу ESPN

У 2021 році весь світ буде ненавидіти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це заявив його батько і тренер Теофімо Лопес-старший.

"Мені подобається Теренс Кроуфорд, він відмінний боєць. Я вважаю його одним з найкращих бійців pound-for-pound. Можливо він перший номер. Одного разу ми посядемо це місце. Я бачив, що в одному рейтингу Теофімо займає восьму позицію, а в іншому - шосту", - заявив тренер.

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"Він п'ятий у рейтингу ESPN. Так що ми вже в списку pound-for-pound. Це круто. Мені це подобається. Теофімо всього 23 роки. У 2021 році весь світ буде ненавидіти нас ще більше. Це буде дуже дратівливий рік", - сказав Лопес-старший

Нагадаємо, The Ring визнав бій Ломаченко – Лопес сенсацією року.