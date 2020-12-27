The Ring визнав бій Ломаченко – Лопес сенсацією року

Результат бою Ломаченко – Лопес став несподіванкою року

Перемога американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) над українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) визнана найбільш несподіваним результатом в боксі у 2020 році.

Про це повідомляє The Ring.

"Лопес, якому було всього 23 роки, не мав нічого спільного з досвідом Ломаченка. Він не повинен був перемагати, але переміг. Бій Лопеса проти Ломаченка був визнаний найкращою подією року за версією журналу The Ring. Жоден інший результат в 2020 році не наблизився до величини цього шоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Лопес виграв у Ломаченко бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.