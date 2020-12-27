Лопес-старший: Віддайте Ломаченку всі пояси і нехай їде в Україну

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) розкритикував нічийний результат експерта ESPN Андре Ворда у бою його сина з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам американський спеціаліст

"Особисто я нарахував 119-109. Я віддав Ломаченко тільки один раунд, так як він виграв в одинадцятому раунді. Але це був тільки один раунд (в цей момент в розмову втручається Лопес-молодший і каже, що нарахував 9-3 по раундах, - прим.). 9-3? Це добре. Ти віддав йому три раунди. Можна дати йому три раунди.

Не можна давати Ломаченко такий рахунок, як у Андре Ворда. Тоді вже їдьте в Україну і віддайте йому довбані пояса. Це ганьба. Але ж були люди, які віддали Ломе 12-й раунд!", - розповів Лопес-старший.