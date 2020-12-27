 Лопес-старший: Віддайте Ломаченку всі пояси і нехай їде в Україну | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший: Віддайте Ломаченку всі пояси і нехай їде в Україну

Сьогодні 11:32 1578 0
Теофімо Лопес-старший прокоментував бій сина з Василем Ломаченком
Лопес-старший: Віддайте Ломаченку всі пояси і нехай їде в Україну
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - xsport.ua.

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) розкритикував нічийний результат експерта ESPN Андре Ворда у бою його сина з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам американський спеціаліст

"Особисто я нарахував 119-109. Я віддав Ломаченко тільки один раунд, так як він виграв в одинадцятому раунді. Але це був тільки один раунд (в цей момент в розмову втручається Лопес-молодший і каже, що нарахував 9-3 по раундах, - прим.). 9-3? Це добре. Ти віддав йому три раунди. Можна дати йому три раунди.

Не можна давати Ломаченко такий рахунок, як у Андре Ворда. Тоді вже їдьте в Україну і віддайте йому довбані пояса. Це ганьба. Але ж були люди, які віддали Ломе 12-й раунд!", - розповів Лопес-старший.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Лопес виграв у Ломаченко бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.

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