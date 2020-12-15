Кличка сьогодні можуть включити до Міжнародної зали боксерської слави

Церемонія розпочнеться о 20:00

Легендарного українського боксера Володимир Кличка можуть включити до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Церемонія відбудеться сьогодні, 15 грудня, о 20:00. У суперниках у Кличка такі відомі боксери як Флойд Мейвезер-молодший, Мігель Котто, Тімоті Бредлі, Андре Ворд і інші.

Попри список з 42 претендентів, легенда українського боксу має всі шанси увійти до Міжнародної зали боксерської слави. Всього буде названо три переможці голосування, яке завершилося ще 31 жовтня.

Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професійній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.