Американський боксер Шакур Стівенсон (15-0, 8 КО) здобув впевнену перемогу в бою проти співвітчизника Току Кан Клері (28-3, 19 КО) на вечорі боксу від Top Rank.

У десятираундовому поєдинку в рамках другого напівлегкого дивізіону (до 58,967 кг) 23-річний боксер, який раніше був чемпіоном у напівлегкій вазі (до 57,153 кг), виявився сильнішим за суперника в усіх раундах, вигравши одноголосним рішенням суддів: 100-90, 100-90, 100-90.

Closing 2020 with a masterful shutout. 💪@ShakurStevenson is here and ready for his title shot at Junior Lightweight after thoroughly dominating Toka Kahn Clary via UD (100-90 x3). #StevensonClary pic.twitter.com/cpe7uoCJaA