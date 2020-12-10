Стівенсон пообіцяв побити Ломаченка ще жорсткіше, ніж це зробив Лопес

Американський боксер другої напівлегкої ваги Шакур Стівенсон попередив українця Василя Ломаченка впевнено перемоги у бою.

Про це заявив сам боксер.

"Ломаченко - сильний боксер. Але він повертається після поразки від Теофімо Лопеса. Не думаю, що буде мудро з його боку повернутися в мій дивізіон, тому що в легкій вазі він занадто дрібний.

Друга напівлегка вага - мій дивізіон. Якщо він сюди спуститься, то отримає щось, чого явно не хоче. Це моє йому чесне попередження. Думаю, що якщо ми влаштуємо цей бій, то я поб'ю його ще жорсткіше, ніж Теофімо", - заявив Стівенсон.