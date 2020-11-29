 Президент UFC: Бій Тайсон - Джонс перевищив мої очікування | Бокс | Champion.com.ua
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Президент UFC: Бій Тайсон - Джонс перевищив мої очікування

Сьогодні 15:38 825 0
Вайт поділився враження від бою легенд боксу
Президент UFC: Бій Тайсон - Джонс перевищив мої очікування
#Вайт, #Тайсон

Джерело - ESPN.

У бою за титул WBC Frontline Battle Рой Джонс більше втомився, ніж Майк Тайсон.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Я не хотів говорити негативних речей, оскільки я люблю Тайсона, і він мій хороший друг. Я був весь на нервах. Йому 54 роки. Час не перемогти. Ми всі змушені схилятися перед часом, і єдина річ, про яку я реально турбувався щодо Майка, це те, що в такому віці він б'ється в спорті молодих. Але, з огляду на все вищесказане, - сьогодні ввечері він виглядав вражаюче.

Я був дуже вражений тим, як він виглядав. Той же Рой, який за минулий час був активніший, ніж Тайсон, насправді втомився сильніше Майка, що було шоком для мене. Я радий за нього. Сподіваюся, що вони заробили мільйони доларів, і цей бій перевищив мої очікування" - сказав Вайт.

Раніше, Тайсон заявив про бажання продовжувати далі виступати на рингу.

Нагадаємо, Тайсон та Джонс не визначили сильнішого в бою за титул WBC Frontline Battle.

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