Майк Тайсон - Рой Джонс: ОНЛАЙН

3-раунд: Все більше і більше акцентованих ударів наносить Джонс, але Тайсон не відстає, досить рівний бій, хоч і з різними стилями.

2-раунд: Джонс чимало на ногах працює, але Тайсон дуже настирний, більше атак він проводить.

1-раунд: Більш активний Тайсон на початку. Джонс намагаєтсья підлаштуватися під стиль "залізного Майкі".

Бій розпочався!

Лунає гімн США!

Ветерани боксу виходять на ринг!

Вже зовсім скоро Майк Тайсон та Рой Джонс вийдуть на ринг!

Джейк Поул нокаутував Нейта Робінсона!

Jake Paul knocked out Nate Robinson in the second round 😳 @ESPNRingside #TysonJones pic.twitter.com/gYpbmLGHYV