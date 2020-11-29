 Майк Тайсон - Рой Джонс: смотреть онлайн бой легенд 29.11.2020 - Megogo | Бокс | Champion.com.ua
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Майк Тайсон - Рой Джонс: ОНЛАЙН
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Майк Тайсон - Рой Джонс: ОНЛАЙН

Сьогодні 07:00 5588 0
Майк Тайсон - Рой Джонс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

3-раунд: Все більше і більше акцентованих ударів наносить Джонс, але Тайсон не відстає, досить рівний бій, хоч і з різними стилями.

2-раунд: Джонс чимало на ногах працює, але Тайсон дуже настирний, більше атак він проводить.

1-раунд: Більш активний Тайсон на початку. Джонс намагаєтсья підлаштуватися під стиль "залізного Майкі".

Бій розпочався!

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Ветерани боксу виходять на ринг!

Вже зовсім скоро Майк Тайсон та Рой Джонс вийдуть на ринг!

Джейк Поул нокаутував Нейта Робінсона!

Вже в першому раунді Робінсон упав у нокдаун.

Зовсім скоро розпочнеться бій між блогером Джейком Поулом та колишнім баскетболістом Нейтом Робінсоном! Після цього 6-раундового поєдинку на ринг вийдуть Тайсон та Джонс.

Баду Джек переміг одностайним рішенням суддів.

Майк Тайсон вже на арені!

Баду Джек зустрінеться з Блейком МакКернаном у другому бою мейн івенту.

Ортіс нокаутував Сегаву в сьомому раунді.

Розпочався перший бій мейн карду між Джемейном Ортісом та Сулейманом Сегавою.

Основні статистичні показники головних бійців цього вечору боксу.

Раніше Хей назвав фаворита бою Тайсон - Джонс.

До речі. місце бою виглядає так:

Нагадаємо, Тайсон та Джонс провели зважування перед боєм.

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Шоу в Лос-Анджелесі вже розпочалося, але ми звісно чекаємо на поєдинок легенд!

Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший зустрінуться у виставковому бою легенд у 8-раундовому поєдинку за пояс WBC Frontline Battle. 

Бій відбудеться в ніч на неділю, 29 листопада в Лос-Анджелесі.

Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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