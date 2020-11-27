Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: онлайн-трансляція бою легенд. LIVE

 Майк Тайсон - Рой Джонс-мл: смотреть онлайн бой легенд 29.11.2020 - Megogo | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ
Сьогодні 20:53 979
Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо
Сьогодні 21:25 1972 1
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
Сьогодні 20:16 663
Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація
Сьогодні 18:25 692
Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд
Сьогодні 16:19 783
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:35 29295
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 1009
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 457
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 595
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1394
Блоги
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:01 117
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:48 1712
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:16 661
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 1481
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:05 427
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 325
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:35 29287
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 992
Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко
Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко Valeriy Ruchka
Вчора 21:27 386
Ребров зробив сину унікальний подарунок
Ребров зробив сину унікальний подарунок Valeriy Ruchka
Вчора 19:36 4129
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Біатлон Бринзак: Чоловіки можуть боротися за ТОП-5 Кубка націй 49
22:10 ММА Головний бій UFC Vegas 15 скасували через коронавірус 143
22:01 Блог Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток 121
21:55 Гімнастика Українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи 276
21:48 Блог Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі 1734
21:46 Футбол Львів - Маріуполь 1:3. Огляд матчу 219
21:41 Пряма трансляція Інгулець - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 112
21:39 Футбол Стало відомо коли повернуться глядачі на матчі АПЛ 207
21:25 Футбол Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо 1972 1
21:17 Пряма трансляція Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: онлайн-трансляція бою легенд. LIVE 647
21:10 Баскетбол Харківські Соколи переграли Запоріжжю у Суперлізі 294
20:53 Футбол Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ 979
20:40 Бокс Воррен: Переможець бою Дюбуа - Джойс може зустрітися з Усиком 580
20:31 Бокс Бій з Майком Тайсоном дає Рою Джонсу-молодшому ще один шанс надихнути ціле покоління 277
20:26 Футбол Білан став головним тренером Ниви 493
20:16 Блог ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією 663
20:10 Футбол Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря 477
19:55 Бокс Валуєв висловився щодо бою Тайсон - Джонс 679
19:40 Футбол Павелко: Суперники України шукають хитрощі, щоб змагатися в кабінетах 802
19:25 Футбол Лунін потрапив до заявки Реала на матч з Алавесом 796
19:10 Бокс Дюбуа та Джойс провели зважування перед боєм 844
19:06 Пряма трансляція Минай - Зоря: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 246
18:55 Футбол Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном 876
18:42 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 544
18:40 Бокс Гірн висловився про виставковий бій Тайсон - Джонс 951

Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: онлайн-трансляція бою легенд. LIVE

Сьогодні 21:17 647 0
Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: онлайн-трансляція бою легенд. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американці Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший зійдуться в довгоочікуваному виставковому бою легенд у 8-раундовому поєдинку за пояс WBC Frontline Battle. Бій відбудеться в ніч на неділю, 29 листопада. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом. 

Пряма трансляція поєдинку на території України ексклюзивно в медіасервісі Megogo. Також онлай бою Тайсон - Джонс-мол дивіться в прямому етері на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою.

Нагадаємо, за інформацією Sky Sport, поєдинок відбудеться без оголошення переможця, а пояс отримають обидва боксери. Проте за інформацією Рея Кавани, бій буде абсолютно справжнім і боксери матимуть змогу навіть нокаутувати один одного.

Майк Тайсон провів на профі ринзі 56 поєдинків - 50 перемог, із який 44 нокаутом. Востаннє Залізний майк виходив у ринг в 2005 році та програв технічним нокаутом у 6 раунді Кевіну Макбрайду. У Роя Джонса-молодшого - не менш вражаючий послужний список - 75 боїв, 66 перемог. Останній поєдинок Супермен провів в 2013 році та переміг за очками Зіна Бенмаклуфа.

Коментарі ()