Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: онлайн-трансляція бою легенд. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американці Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший зійдуться в довгоочікуваному виставковому бою легенд у 8-раундовому поєдинку за пояс WBC Frontline Battle. Бій відбудеться в ніч на неділю, 29 листопада. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на території України ексклюзивно в медіасервісі Megogo. Також онлай бою Тайсон - Джонс-мол дивіться в прямому етері на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою.

Нагадаємо, за інформацією Sky Sport, поєдинок відбудеться без оголошення переможця, а пояс отримають обидва боксери. Проте за інформацією Рея Кавани, бій буде абсолютно справжнім і боксери матимуть змогу навіть нокаутувати один одного.

Майк Тайсон провів на профі ринзі 56 поєдинків - 50 перемог, із який 44 нокаутом. Востаннє Залізний майк виходив у ринг в 2005 році та програв технічним нокаутом у 6 раунді Кевіну Макбрайду. У Роя Джонса-молодшого - не менш вражаючий послужний список - 75 боїв, 66 перемог. Останній поєдинок Супермен провів в 2013 році та переміг за очками Зіна Бенмаклуфа.