Хей назвав фаворита бою Тайсон - Джонс

Рой Джонс зможе перемогти Майка Тайсона у майбутньому виставковому бою, який відбудеться 28 листопада.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Я думаю, що Рой Джонс буде боксувати протягом перших 3-4 раундів. Майк Тайсон спробує притиснути його до канатів і викидати швидкі комбінації. У Джонса дуже міцний захист, він може стежити за тим, що відбувається в рингу. Сумніваюся, що Тайсон може бити так швидко, що Рой цього не побачить і не здатна захиститися. Джонс навіть може спеціально відійти до канатів, щоб дозволити Тайсону вимотатися спочатку.

Я думаю, що якщо Джонс витримає перші кілька раундів, то далі він почне викидати швидкі удари. Як тільки Тайсон почне задкувати, бій закінчиться. Я думаю, що цей поєдинок ідеально підходить для Джонса, щоб добре виглядати. Він буде нагадувати старого Роя Джонса", - сказав Хей.