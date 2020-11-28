Джерело - Чемпіон.

Час настав. Поєдинок Майка Тайсона проти Роя Джонса-молодшого, у восьмираундовому форматі, відбудеться в суботу (у неділю, 29 листопада, о 4:00 за київським часом - Чемпіон) в Staples Center в Лос-Анджелесі.

Стало відомо, хто в Україні покаже бій легенд - Майк Тайсон - Рой Джонс

54-річний Тайсон не бився з 2005 року, а 51-річний Джонс не виграв жодного значного бою з тих пір, як переміг Антоніо Тарвера в листопаді 2003 року. Він дійсно переміг Фелікса Тринідада в 2008 році, але Тринідад намагався повернутися після трьох років відсутності на ринзі, і його найкращі дні давно пройшли.

Але коли і Тайсон, і Джонс були в розквіті сил, хто був кращим бійцем? Вони були найкращими бійцями в своїх дивізіонах, як видовищними, так і домінуючими, і якийсь час непереможними. І якщо в суботу все піде за планом, чи побачимо ми їх знову на рингу після цього бою?

Правда чи ні: чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?

Кемерон Вулф (оглядач телеканалу ESPN): Не правда. Тайсон, безсумнівно, був бійцем, якого більше боялися, його касові збори були більше, і більшість випадкових фанатів спорту знали його краще. Але те, що зробив Джонс - виграв кілька титулів чемпіона світу в чотирьох різних вагових категоріях і пройшов шлях від напівсередньої до суперважкої ваги - допомагає довести, що він найкращий боєць.

Як би сильно Тайсона не любили за його страшну силу нокауту, його найбільш пам'ятні бої були програні в розквіті сил: програш від Бастера Дугласа і дві поразки від Евандера Холіфілда. Навіть бій Тайсона з Ленноксом Льюїсом, який стався, коли обидва бійця вже пройшли свій розквіт, став легкою перемогою для Льюїса. Для Тайсона його місце як наймолодшого бійця, який коли-небудь ставав чемпіоном у суперважкій вазі, поряд з його страхітливою силою - великі складові його спадщини, але його результати в найбільших боях важко забути.

Джонс вийшов на свій пік у середній та суперсередній вазі, здолавши Бернарда Хопкінса і Джеймса Тоні. Він став паунд фо паунд, коли переміг Джона Руїса і став першим середньоваговиком чемпіоном у важкій вазі за 100 років. Навіть трилогія війни з Антоніо Тарвером, серія, яку він програв 2:1, показала родовід Джонса.

Ми будемо пам'ятати їх як великих чемпіонів і найкращих бійців своєї епохи, але я буду пам'ятати Джонса як найкращого бійця в розквіті сил.

Ерік Вудьярд (колишній боксер, експерт ESPN): Правда. Однак я не впевнений у цій відповіді. Це дійсно залежить від того, як проходить ніч, і від того, чи перебуває під загрозою чиєсь здоров'я.

На піку кар'єри обидва бійця були феноменальними - одні з найкращих в історії. Але ці обидва боксери продемонстрували, що потрібно йти зі спорту вчасно. У перших 50 боях Джонса він програв лише одного разу через дискваліфікацію Монтеллу Гріффину. Потім, після цих 50 боїв, він програв вісім з наступних 25 боїв, ніколи не відновивши того ж куражу після поразки технічним нокаутом від Антоніо Тарвера в 2003 році. Тайсон став наймолодшим чемпіоном в суперважкій вазі всіх часів в 1986 році, але бився до 2005 року, коли він пішов зі стільця після шести раундів проти Кевіна Макбрайда після того, як втратив любов до спорту. Тайсон сказав, що це, можливо, не останній його бій, але у свої 54 роки важко уявити, що він буде продовжувати приймати удари, особливо з іншими успішними бійцями. Я розглядаю це як розважальний захід, щоб почати лігу Тайсона Legends Only League, і могло б надихнути деяких інших легендарних бійців знову вийти на ринг, особливо якщо вони борються за гроші, але мені було б незручно бачити Джонса і Тайсона на ринзі знову.

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