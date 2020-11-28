Тайсон та Джонс провели зважування перед боєм

Джерело - Чемпіон.
Відбулася офіційна процедура зважування напередодні виставкового бою між легендарними суперважкоатлетами Майком Тайсоном і Роєм Джонсом-молодшим.
Тайсон переважив Джонса на 4,6 кілограма.
Їх поєдинок відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч з суботи на неділю. Орієнтовний початок бою в 03.00 за київським часом, 29 листопада. На кону буде стояти титул WBC Black Lives Matters.
Результати зважування: Рой Джонс - 95,2 кг - Майк Тайсон - 99,8 кг.
Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, Тайсону Ф'юрі і Деонтею Вайлдеру.