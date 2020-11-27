Тренер Джонса: Люди забули як довго Тайсон був відсутній у рингу

Боксери Майк Тайсон та Роя Джонс у виставковому бою матимуть майже однакову вагу.

Про це заявив тренер Роя Джонса-молодшого Том Янкелло.

"Майк - маленький боксер. Рой трохи вище, у них буде майже однакову вагу. Знаю, що Майк скинув вагу до 95 кг, Рой буде важити 93-95 кг.

Майк все життя проводив бої проти важковаговиків, тут він зустрічається з хлопцем з більш різнобічним набором навичок, ніж будь-хто з тих, з ким він коли-небудь бився. Можливо, проти найбільшого спортсмена, який коли-небудь одягав рукавички.

Майк зобразив в умах людей те, що він робив в 80-х і 90-х, і вони ніби забувають про те, як довго він був відсутній на рингу", - сказав Янкелло.