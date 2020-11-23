Тайсон кинув виклик Джошуа, Ф'юрі та Вайлдеру

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Майк Тайсон хоче провести поєдинки проти нинішніх суперваговиків Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО), Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив сам легендарний боксер.

"Я вважаю, що Джошуа, Ф'юрі і Вайлдер прекрасні. Вони зробили дуже багато для суспільства. Вони могли б проводити виставкові поєдинки і збирати гроші, адже вони - улюбленці публіки. Вони можуть допомогти дуже багатьом людям.

Є дуже багато людей, яким ми можемо надати велику допомогу. Щоб зробити щось подібне, від їх щедрих сердець не знадобиться особливих зусиль.

Нехай вони проведуть зі мною виставкові бої. Більшу частину доходів ми відправимо людям, які мають потребу в них. Я хочу, щоб це були виставкові бої, оскільки між нами немає ворожнечі", - заявив Тайсон.