Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу

Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (16-0, 11 КО) повернеться в ринг 4 грудня в польській Лодзі і суперником стане колишній претендент на звання чемпіона світу Хав'єр Антунеш (17-1-0, 11 КО).

Про це заявив сам український боксер.

"У мене був останній бій на початку березня, і я дуже хочу насолодитися моментом виходу на ринг знову. Для мене це завжди свято і нагорода за час, витрачений на підготовку

Антунеш - боксер досвідчений, з ним з самого початку доведеться бути обережним. Я готовий до важкого бою, але найбільше хочу боксувати кілька раундів і перевірити свою руку на рингу. Я дуже голодний до боксу і не можу дочекатися, коли повернуся", - зазначив Черкашин.