Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу

Джерело - iSport.ua.
Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (16-0, 11 КО) повернеться в ринг 4 грудня в польській Лодзі і суперником стане колишній претендент на звання чемпіона світу Хав'єр Антунеш (17-1-0, 11 КО).
Про це заявив сам український боксер.
"У мене був останній бій на початку березня, і я дуже хочу насолодитися моментом виходу на ринг знову. Для мене це завжди свято і нагорода за час, витрачений на підготовку
Антунеш - боксер досвідчений, з ним з самого початку доведеться бути обережним. Я готовий до важкого бою, але найбільше хочу боксувати кілька раундів і перевірити свою руку на рингу. Я дуже голодний до боксу і не можу дочекатися, коли повернуся", - зазначив Черкашин.
В останньому бою Черкашин 7 березня нокаутував британця Патрика Менді. Після цього він переніс операцію на руці.
Нагадаємо, став відомий гонорар Тайсона за бій проти Джонса.