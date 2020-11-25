 Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу | Бокс | Champion.com.ua
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Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу

Сьогодні 17:55 796 0
Український середньоваговик повернеться на ринг після травми 4 грудня
Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу
#Черкашин

Джерело - iSport.ua.

Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (16-0, 11 КО) повернеться в ринг 4 грудня в польській Лодзі і суперником стане колишній претендент на звання чемпіона світу Хав'єр Антунеш (17-1-0, 11 КО).

Про це заявив сам український боксер.

"У мене був останній бій на початку березня, і я дуже хочу насолодитися моментом виходу на ринг знову. Для мене це завжди свято і нагорода за час, витрачений на підготовку

Антунеш - боксер досвідчений, з ним з самого початку доведеться бути обережним. Я готовий до важкого бою, але найбільше хочу боксувати кілька раундів і перевірити свою руку на рингу. Я дуже голодний до боксу і не можу дочекатися, коли повернуся", - зазначив Черкашин.

В останньому бою Черкашин 7 березня нокаутував британця Патрика Менді. Після цього він переніс операцію на руці.

Нагадаємо, став відомий гонорар Тайсона за бій проти Джонса.

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