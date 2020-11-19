Вайлдер: Ф'юрі - шахрай, він шахраював навіть у бою з Кличком

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі у бою з Деонтеєм Вайлдером вів нечесну гру та шахраював.

Про це заявив сам Вайлдер.

"У мене є безліч доказів того, що Ф'юрі - шахрай. Ще в першому бою я бачив, як Ріккі Хаттон відтягував рукавички Ф'юрі, щоб його руки виявилися в неправильному положенні. У другому поєдинку вони повторили цей прийом і на цей раз подряпали мені вуха, через що почалася кровотеча.

За Ф'юрі давно водиться репутація відомого шахрая. Якщо поглянути на список його злочинів, то можна зрозуміти, що він шахраював навіть в бою з Володимиром Кличком. Мабуть, я настільки класний боксер, що їм довелося дурити і зі мною", - сказав Вайлдер.