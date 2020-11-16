Ф'юрі більше не вийде на ринг у 2020 році

Британський чемпіон переніс своє повернення на наступний рік

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі свій наступний поєдинок проведе у 2021 році.

Про це заявив сам боксер

"Циганський король повернеться у 2021 році. Тільки ті, хто підтримує мене на 100 відсотків з моменту мого повернення, будуть поруч зі мною в моменти слави", - зазначив Ф'юрі.

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020

Спочатку боксер повинен був провести бій 5 грудня проти американця Деонтея Вайлдера. Однак цей поєдинок зірвався. Після цього очікувалося, що британець зустрінеться з німцем Агітом Кабаєлом. Але, мабуть, Тайсон відмовився і від цієї ідеї.

Нагадаємо, що Ф'юрі завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Гірн заявив, що Усик не дозволить організувати бій Джошуа - Ф'юрі.