Кроуфорд - Брук: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все! Кроуфорд нокаутував Брука!

👑 LEFT NO DOUBT 👑@terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

3-раунд: Продовжує Кроуфорд кружляти навколо Брука, американець вже не боїться йти вперед, все більше ударів ми від нього бачимо, проте Брук відповідає.

2-раунд: Більш активно рухається Кроуфорд вже у другому раунді, хоча Брук час від часу відповідає контрвипадами.

1-раунд: Приглядаються у першому раунді один до одного бійці. Є відчуття, що Кроуфорд вивчає свого суперника на початку.

Бій розпочався!

Тепер прийшла черга Теренса Кроуфорда.

C H I L L S 🥶



The No. 1 Pound-for-Pound fighter in the world is in the ring, and it's WORK TIME.#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Ra87tZ0kR3 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

Келл Брук виходить на ринг!

Тепер національний гімн США!

Лунає гімн Великої Британії!

Вже зовсім скоро відбудеться поєдинок Кроуфорд - Брук.

Бій визнано недійсним!

Due to what was officially ruled an accidental headbutt, #FrancoMoloney2 has been ruled as a No Decision.



We'll just let you guys have it out in the replies ... 🙃 pic.twitter.com/8DAnn0krWV — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

Теренс Кроуфорд ж з нетерпінням чекає на своє повернення на ринг.

Meanwhile backstage ... Bud is ready ...#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/JaiXgybaQX — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

Наразі судді переглядають повтори і радяться, щоб винести остаточне рішення.

Рефері зупиняє поєдинок! Франко не може бачити правим оком через пошкодження. Але Молоні не отримав поки титул, адже американець отримав свою травму через випадковий інцедент, а не точний удар від австралійця.

Досить активно з перших раундів пішли в наступ обидва бійці.

.@AndrewMoloney has entered the ring, and the co-main event Super Flyweight title throwdown starts NOW on ESPN.



If you saw the first meeting, you know how good this one is gonna be. 👀#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Ux9COTtE2z — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

Зовсім скоро розпочнеться бій за титул чемпіона світу WBA в другій найлегшій ваз між Джошуа Франко та Ендрю Молоні.

Кроуфорд продовжує підготовку до бою з Бруком!

Наразі продовжуються бої андеркарду!

Варто зазначити, що Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку.

Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс.

Теренс Кроуфорд прибув на арену!

A stage fit for a pound-for-pound king. 👑



📍 The Bubble - @MGMGrand #CrawfordBrook | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/Zypgfh0ee9 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020

Теренс Кроуфорд зустрінеться з Келлом Бруком в рамках вечору боксу в США.

Бій відбудеться в ніч з 14 на 15 листопада у Лас-Вегасі в The Bubble, MGM Grand.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.