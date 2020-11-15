 Кроуфорд - Брук: Як це було | Бокс | Champion.com.ua
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Кроуфорд - Брук: Як це було

Сьогодні 07:09 2539 0
Кроуфорд - Брук: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все! Кроуфорд нокаутував Брука!

3-раунд: Продовжує Кроуфорд кружляти навколо Брука, американець вже не боїться йти вперед, все більше ударів ми від нього бачимо, проте Брук відповідає.

2-раунд: Більш активно рухається Кроуфорд вже у другому раунді, хоча Брук час від часу відповідає контрвипадами.

1-раунд: Приглядаються у першому раунді один до одного бійці. Є відчуття, що Кроуфорд вивчає свого суперника на початку.

Бій розпочався!

Тепер прийшла черга Теренса Кроуфорда.

Келл Брук виходить на ринг!

Тепер національний гімн США!

Лунає гімн Великої Британії!

Вже зовсім скоро відбудеться поєдинок Кроуфорд - Брук.

Бій визнано недійсним!

Теренс Кроуфорд ж з нетерпінням чекає на своє повернення на ринг.

Наразі судді переглядають повтори і радяться, щоб винести остаточне рішення.

Рефері зупиняє поєдинок! Франко не може бачити правим оком через пошкодження. Але Молоні не отримав поки титул, адже американець отримав свою травму через випадковий інцедент, а не точний удар від австралійця.

Досить активно з перших раундів пішли в наступ обидва бійці.

Зовсім скоро розпочнеться бій за титул чемпіона світу WBA в другій найлегшій ваз між Джошуа Франко та Ендрю Молоні.

Кроуфорд продовжує підготовку до бою з Бруком!

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Наразі продовжуються бої андеркарду!

Варто зазначити, що Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку.

Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс.

Теренс Кроуфорд прибув на арену!

Теренс Кроуфорд зустрінеться з Келлом Бруком в рамках вечору боксу в США.

Бій відбудеться в ніч з 14 на 15 листопада у Лас-Вегасі в The Bubble, MGM Grand.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

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