Кроуфорд - Брук: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Все! Кроуфорд нокаутував Брука!
👑 LEFT NO DOUBT 👑@terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
3-раунд: Продовжує Кроуфорд кружляти навколо Брука, американець вже не боїться йти вперед, все більше ударів ми від нього бачимо, проте Брук відповідає.
2-раунд: Більш активно рухається Кроуфорд вже у другому раунді, хоча Брук час від часу відповідає контрвипадами.
1-раунд: Приглядаються у першому раунді один до одного бійці. Є відчуття, що Кроуфорд вивчає свого суперника на початку.
Бій розпочався!
Тепер прийшла черга Теренса Кроуфорда.
C H I L L S 🥶— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
The No. 1 Pound-for-Pound fighter in the world is in the ring, and it's WORK TIME.#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Ra87tZ0kR3
Келл Брук виходить на ринг!
Тепер національний гімн США!
Лунає гімн Великої Британії!
Вже зовсім скоро відбудеться поєдинок Кроуфорд - Брук.
Бій визнано недійсним!
Due to what was officially ruled an accidental headbutt, #FrancoMoloney2 has been ruled as a No Decision.— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
We'll just let you guys have it out in the replies ... 🙃 pic.twitter.com/8DAnn0krWV
Теренс Кроуфорд ж з нетерпінням чекає на своє повернення на ринг.
Meanwhile backstage ... Bud is ready ...#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/JaiXgybaQX— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
Наразі судді переглядають повтори і радяться, щоб винести остаточне рішення.
Рефері зупиняє поєдинок! Франко не може бачити правим оком через пошкодження. Але Молоні не отримав поки титул, адже американець отримав свою травму через випадковий інцедент, а не точний удар від австралійця.
Досить активно з перших раундів пішли в наступ обидва бійці.
.@AndrewMoloney has entered the ring, and the co-main event Super Flyweight title throwdown starts NOW on ESPN.— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
If you saw the first meeting, you know how good this one is gonna be. 👀#CrawfordBrook | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Ux9COTtE2z
Зовсім скоро розпочнеться бій за титул чемпіона світу WBA в другій найлегшій ваз між Джошуа Франко та Ендрю Молоні.
Кроуфорд продовжує підготовку до бою з Бруком!
Наразі продовжуються бої андеркарду!
Варто зазначити, що Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку.
Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс.
Теренс Кроуфорд прибув на арену!
Work time. 🥊 @terencecrawford #CrawfordBrook | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/g8vBDpjRkS— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
A stage fit for a pound-for-pound king. 👑— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
📍 The Bubble - @MGMGrand #CrawfordBrook | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/Zypgfh0ee9
Теренс Кроуфорд зустрінеться з Келлом Бруком в рамках вечору боксу в США.
Бій відбудеться в ніч з 14 на 15 листопада у Лас-Вегасі в The Bubble, MGM Grand.
Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.