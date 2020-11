Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку

У Лас-Вегасі на арені MGM Grand в ніч з 14 на 15 листопада відбудеться бій між чемпіоном світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренсом Кроуфордом і ексволодарем титулу IBF Келлом Бруком.

Напередодні поєдинку відбулася офіційна церемонія зважування, за підсумками якої британець мінімально переважив чинного чемпіона.

Результати зважування:

Теренс Кроуфорд - 66,4 кг.

Келл Брук - 66,7 кг.

Here's how they stack up on paper.



Paper won't matter once the bell rings.#CrawfordBrook | @GEICO pic.twitter.com/jVcQHZ855g