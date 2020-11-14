 Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку | Бокс | Champion.com.ua
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Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку

Сьогодні 10:28 626 0
Різниця у вазі мінімальна
Брук переважив Кроуфорда напередодні поєдинку
#Брук, #Кроуфорд

Джерело - isport.ua.

У Лас-Вегасі на арені MGM Grand в ніч з 14 на 15 листопада відбудеться бій між чемпіоном світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренсом Кроуфордом і ексволодарем титулу IBF Келлом Бруком.

Напередодні поєдинку відбулася офіційна церемонія зважування, за підсумками якої британець мінімально переважив чинного чемпіона.

Результати зважування:

Теренс Кроуфорд - 66,4 кг.

Келл Брук - 66,7 кг.

Нагадаємо, Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія.

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