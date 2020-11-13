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Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс

Вчора 23:28 704 0
Боксер готовий до цього варіанту в разі зриву поєдинку з Пакьяо
Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс
#Кроуфорд, #Пакьяо

Джерело - Yahoo Sports.

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) готовий до запасного варіанту в разі, якщо не вийде організувати зустріч з володарем титулу WBA Super Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Якщо переговори з Пакьяо зірвуться, то я з нетерпінням буду чекати бою Гарсія - Спенс. І мене не буде хвилювати, за яких обставин Пакьяо вийде на ринг. У своєму останньому бою він переміг Кіта Турмана і виглядав відмінно", - сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, Кроуфорд шокований суддівськими оцінками у бою Ломаченко - Лопес.

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