Кроуфорд готовий зустрітися з переможцем бою Гарсія - Спенс

Боксер готовий до цього варіанту в разі зриву поєдинку з Пакьяо

Джерело - Yahoo Sports.

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) готовий до запасного варіанту в разі, якщо не вийде організувати зустріч з володарем титулу WBA Super Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Якщо переговори з Пакьяо зірвуться, то я з нетерпінням буду чекати бою Гарсія - Спенс. І мене не буде хвилювати, за яких обставин Пакьяо вийде на ринг. У своєму останньому бою він переміг Кіта Турмана і виглядав відмінно", - сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, Кроуфорд шокований суддівськими оцінками у бою Ломаченко - Лопес.