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Кролла: Перемога Лопеса над Ломаченком стала для мене сюрпризом

Сьогодні 22:25 356 0
Кролла: Перемога Лопеса над Ломаченком стала для мене сюрпризом
#Кролла, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - The Pugilist Mag.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла був здивованим перемогою американця Теофімо Лопеса над українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Мене здивувала перемога Лопеса. Не чекав такого результату, тому що вважав його явним андердог. Але потрібно визнати, що Теофімо - приголомшливий боксер. Лопес тримав дистанцію і рідко вівся на фінти Ломаченко.

Він напрацював на перемогу. Звичайно, для мене це було сюрпризом. Ломаченко і раніше входить в число кращих бійців в історії. Але він практично не проявив себе в цьому бою. У будь-якому випадку, цей результат можна назвати великим апсет", - заявив Кролла.

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здолав Ломаченко одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Кроуфорд шокований суддівськими оцінками у бою Ломаченко - Лопес.

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