Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес

Колишній суперник Постола побачив нічийний результат

Джерело - Чемпіон.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) мав завершитися внічию.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

"Як на мене, нічия, але давайте подивимося. 119 -109, вааауууу. Поєдинок вийшов хорошим, але цей результат – вияв неповаги. Я роками говорив Top Rank, що Лопес готовий. Хороша робота, мій юний друже. Ми протягом років говорили про цей день", - зазначив Кроуфорд.

Draw for me let’s see — Terence Crawford (@terencecrawford) October 18, 2020

Нагадаємо, всі три судді віддали перевагу Теофімо Лопесу (116-112, 119-109, 117-111).