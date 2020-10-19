Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес

Джерело - Чемпіон.
Бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) мав завершитися внічию.
Про це заявив чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
"Як на мене, нічия, але давайте подивимося.
119 -109, вааауууу. Поєдинок вийшов хорошим, але цей результат – вияв неповаги.
Я роками говорив Top Rank, що Лопес готовий. Хороша робота, мій юний друже. Ми протягом років говорили про цей день", - зазначив Кроуфорд.
Draw for me let’s see— Terence Crawford (@terencecrawford) October 18, 2020
Нагадаємо, всі три судді віддали перевагу Теофімо Лопесу (116-112, 119-109, 117-111).