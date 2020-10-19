 Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес

Сьогодні 12:41 755 0
Колишній суперник Постола побачив нічийний результат
Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО) мав завершитися внічию.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

"Як на мене, нічия, але давайте подивимося.

119 -109, вааауууу. Поєдинок вийшов хорошим, але цей результат – вияв неповаги.

Я роками говорив Top Rank, що Лопес готовий. Хороша робота, мій юний друже. Ми протягом років говорили про цей день", - зазначив Кроуфорд.

 

Нагадаємо, всі три судді віддали перевагу Теофімо Лопесу (116-112, 119-109, 117-111).

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