Гарсія назвав умови перемоги Ломаченка над Лопесом

Українському боксеру Василю Ломаченко у можливому другому бої проти Теофімо Лопеса слід раніше включатися в роботу.

Про це розповів відомий тренер Роберт Гарсія.

"Мені здається, що Ломаченко маленький для легкої ваги. Але я думаю, що він все ще може виступати в цьому дивізіоні. У нього є все необхідне для цього: робота ніг, вміння захищатися, талант. Цього має вистачити для хороших виступів.

Я думаю, що в другому бою Ломаченко поб'є Теофімо. Але для цього йому потрібно почати діяти раніше. Він стартував занадто пізно в першому поєдинку. Ломаченко дуже легко віддав стартові раунди", - заявив Гарсія.