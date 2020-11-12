Редкач пояснив підтримку Лопеса у бою проти Ломаченка

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5, 18 КО) пояснив, чому підтримував Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Ломаченко може підтримувати кого завгодно, це його вибір. Я підтримую хороший бокс і відмінний виступ Лопеса і його команди!

Моя підтримка Теофімо не має нічого спільного з тим, що ти прочитав. Я підтримую Теофімо через його мотивацію, прагнення до перемоги і його особистість. Більш того, Лопес ніяк не пов'язаний з українською політикою і політичними поглядами Ломи", - розповів Редкач.