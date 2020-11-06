Лопес грубо звернувся до Вайлдера: Перестань бути с**кой

Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО), який продовжує шукати причини своєї поразки Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), має повернутися до спортзалу і підготувати до бою.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО).

"Мабуть, у Вайлдера з'явилося дуже багато вільного часу. Йому краще зосередитися на собі, повернутися в спортзал і підготуватися до бою. Досить говорити про це всім. Ти ж дорослий чоловік, перестань бути с*чкой", - сказав Лопес.