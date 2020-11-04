Вайт: Вайлдер - ганебний боягуз

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) не вірить у повернення Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) на ринг.

Про це розповів сам боксер.

"Не думаю, що ми ще колись побачимо його в ринзі. Він ганебний боягуз. Його поведінка і те, як він себе подає, звинувачуючи кожного, крім себе самого, та при цьому ще позбувся єдиної людини в своєму кутку, який багато знав про бокс. Це дивно.

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Я не вигадував ніяких виправдань після своєї поразки. Я відправився прямо в тренувальний табір, почавши працювати над тим, що я зробив не так", - сказав Вайт.