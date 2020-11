Гроувз: Наступного року Усик стане чемпіоном світу

"Вважаю, що Усик був краще Чісори в дев'яти раундах. Відчув, що він зняв ногу з педалі газу, коли не зміг зупинити Чісору після потужного сьомого раунду. Усик чекав, коли почнеться і закінчиться останній штурм від Чісори, але йому не сподобалося прагнення британця швидко закінчити бій. І все ж, Усик отримав відмінну перемогу.

Усик - найкращий важковаговик P4P в світі. Хоча на цей час кращим важковаговиком є ​​Ф'юрі. Думаю, в наступному році Усик виграє титул чемпіона світу в суперважкій вазі", - зазначив Гроувз.

