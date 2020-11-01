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Гроувз: Наступного року Усик стане чемпіоном світу

Сьогодні 10:57 372 0
Ексчемпіон світу у другій середній вазі поділився думкою про бій Усик - Чісора
Гроувз: Наступного року Усик стане чемпіоном світу
#Чісора, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик у бою з Дереком Чісорою чекав, коли почнеться і закінчиться останній штурм від суперника.

Про це заявив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз.

"Вважаю, що Усик був краще Чісори в дев'яти раундах. Відчув, що він зняв ногу з педалі газу, коли не зміг зупинити Чісору після потужного сьомого раунду. Усик чекав, коли почнеться і закінчиться останній штурм від Чісори, але йому не сподобалося прагнення британця швидко закінчити бій. І все ж, Усик отримав відмінну перемогу.

Усик - найкращий важковаговик P4P в світі. Хоча на цей час кращим важковаговиком є ​​Ф'юрі. Думаю, в наступному році Усик виграє титул чемпіона світу в суперважкій вазі", - зазначив Гроувз.

Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

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