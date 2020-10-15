Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) налаштований провчити чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) за його слова.

Про це розповів сам український боксер.

"Напевно, Лопеса у дворі не навчили, що за мовою потрібно стежити. Коли ти говориш такі речі, за них потрібно буде відповідати. Ти не можеш просто так взяти і щось сказати, обізвати людину просто тому, що він тобі не подобається.

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Спочатку я хочу виграти цей поєдинок. Але якщо у мене буде шанс зробити йому неприємно, щоб він відчув і запам'ятав, то я обов'язково це зроблю.

Я думаю, він не розуміє до кінця. Я хочу затягнути його в глибоку воду, опустити глибоко на дно і тримати його під водою без повітря", - сказав Ломаченко.