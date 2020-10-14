Атлас: Ломаченко заплатить високу ціну в бою з Лопесом

Американський боксер Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) у бою вміє блискавично скорочувати відстань.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"Лопес нагадує мені Пакьяо в молодості, адже він вміє блискавично скорочувати відстань. Ти не встигнеш озирнутися, як він виявляється на тобі.

Теофімо постав перед нами таким завдяки батькові. Це справжня дитина з пробірки. Я бачив його в тренувальному таборі, де він ходив на руках по рингу, а потім починав робити віджимання. Його батько придумав способи, як розвинути в ньому те, що не було закладено природою.

Що стосується самого поєдинку, то ми будемо спостерігати битву природного проти придбаного. Я впевнений, якщо Лома захоче деморалізувати Лопеса своїми швидкими комбінаціями, йому доведеться заплатити за це високу ціну", - зазначив Атлас.