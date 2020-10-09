Денис Берінчик може провести бій з Тагое або турнір чотирьох за право боксувати з чемпіоном.

Про це заявив промоутер боксера Олександр Красюк.

"Ми не можемо організувати поєдинок Берінчика з топами, так як у кожного з них свій шлях до вершини. Якщо Денис стане офіційним претендентом на титул, то єдина можливість чемпіона уникнути цього поєдинку - це відмовитися від титулу.

Ми чекаємо 17 жовтня, коли визначиться абсолютний чемпіон світу в легкій вазі. Переможець визначить долю титулу WBO, по якому просувається Денис. Від того, що вирішить чемпіон буде залежати рішення Всесвітньої боксерської організації про долю пояса. Це буде або бій за вакантний титул між Берінчик та Тагое або це буде турнір чотирьох за право боксувати з чемпіоном.

У 2021 році плануємо три бої для Берінчика, якщо не буде травм. Денис хоче битися за пояс чемпіона світу, як будь-який нормальний боксер. Я повинен йому зробити чемпіонський бій", - сказав Красюк.