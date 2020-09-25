Менеджер Чісори: Якщо дивитися на титули Усика, то шансів у Дерека немає

Дерек Чісора у бою з українцем Олександром Усиком багатьох здивує.

Про це заявив менеджер Чісори Девід Хей.

"Якщо подивитися на титули і досягнення...Усик має неймовірну аматорську кар'єру, золото Олімпіади, чемпіонати світу, немає поразок і є титул абсолютного чемпіона в крузервейті.

А у Чісори дев'ять поразок в кар'єрі. Звичайно, якщо дивитися так, то ясно, що Усик виграв, а у Дерека шансів немає.

Але суперважкий дивізіон - це щось інше. Він про розмір, міць і один удар. Запитайте Повєткіна. Один удар - і ти виграв. Думаю, Дерек багатьох здивує", - сказав Хей.