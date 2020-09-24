Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням

Суперважковаговик Олександр Усик наполегливо працював у своєму тренувальному таборі, щоб показати захоплююче шоу у бою з Дереком Чісорою.

Про це заявив сам український боксер.

"Я шалено нудьгував по боксу. Я наполегливо працював в своєму тренувальному таборі, щоб показати захоплююче шоу 31 жовтня. Я очікую, що бій з Дереком буде справжнім випробуванням, адже він сильний, стійкий і витривалий. Крім того, він великий хлопець, який дуже сильно б'є.

У важкій вазі я досяг найвищих висот, став абсолютним чемпіоном. Зараз я йду по тому ж шляху, як супертяж. На своєму шляху я повинен перевірити себе проти важкоатлетів світового рівня і Дерек стоїть переді мною.

Багато хто стверджує, що Дерек - чудовисько, але в глибині душі він добра людина. Я не очікую побачити в ньому цю хорошу сторону. Я знаю, що він хоче мене зломити. Але я все разом - вода, вітер і вогонь. Дерек Чісора, я йду за тобою", - сказав Усик.